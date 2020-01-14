Новогодние траты клиентов ВТБ в Татарстане выросли на 20%

ВТБ провел традиционное исследование новогодних трат своих клиентов. Татарстанцы увеличили расходы, по сравнению с прошлым годом, на 20%, потратив свыше 580 млн рублей. В общей сложности по России объем операций держателей карт банка вырос на четверть — до 59,2 млрд рублей.

Жители Татарстана в новогодние праздники тратили не только больше, но и чаще: в среднем число совершенных операций увеличилось на 30%. Сумма трат на одного клиента составила порядка восьми тысяч рублей. По сравнению с 2018 годом этот показатель увеличился на 3%.

Тенденция к увеличению расходов отмечена в целом по Приволжскому федеральному округу. Всего клиенты ВТБ в Поволжье в ходе праздников потратили 6,5 млрд рублей, совершив более 9 тысяч транзакций. По сравнению с прошлым годом объем операций вырос почти на 20%, а их число — на 25%. Средний чек на одного клиента увеличился на 3%, составив 7,4 тысячи рублей.

«Благодаря росту уровня платежеспособности населения затраты россиян на новогодние праздники увеличиваются уже несколько лет подряд, — комментирует данные Дмитрий Лепетиков, начальник управления оценки доходности розничных продуктов и портфеля ВТБ. — Помимо желания порадовать родных, близких и друзей во время любимого праздника, такая динамика обусловлена и активным распространением сервисов безналичной оплаты. Все больше точек продаж используют сегодня эти сервисы, что особенно удобно во время праздничных путешествий».

Банк ВТБ (ПАО)

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