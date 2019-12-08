Торгово-промышленная палата РТ и Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ заключили соглашение
В субботу 7 декабря Торгово-промышленная палата Татарстана (ТПП РТ) и Ассоциация предпринимателей-мусульман России заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали главы организаций Шамиль Агеев и Айдар Шагимарданов.
Подписание проходило на деловой встрече «Крылья вашего бизнеса», организованной ТПП РТ.
После официальной части участники встречи поучаствовали в деловой игре. Партнерами встречи выступили GMC Consulting, ООО «Живой ключ», ООО «Сыры Камамбер»).Бизнес
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