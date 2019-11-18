Акции «Яндекса» выросли почти на 7% на фоне разработки новой структуры управления

Фото: пресс-служба компании «Яндекс»

Акции российской компании «Яндекс» выросли на фоне новостей о новой структуре управления.

Согласно данным Московской биржи, на 16.36 акции компании выросли на 6,51%, до 2 414 рублей за штуку.



Напомним, совет директоров «Яндекса» вводит специальный Фонд общественных интересов, который получит ряд управленческих функций. Компания будет согласовывать с ним консолидацию десяти процентов акций, передачу интеллектуальной собственности и персональных данных. Также фонд получит право отстранять гендиректора «Яндекса».

Голосование за это решение назначено на 20 декабря. «Яндекс» также обратился в Сбербанк с просьбой передать «золотую акцию». Эта просьба будет рассмотрена завтра, 19 ноября.