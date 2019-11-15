Ассоциация отельеров Татарстана: введение невозвратных тарифов в отелях снизит стоимость размещения на 20—30%

Общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» предложило законодательно закрепить понятие «невозвратный тариф» для отелей.

В организации привели в пример практику применения невозвратных тарифов в авиа- и железнодорожных перевозках. По аналогии с ними гостиницы будут возвращать деньги за отказ от размещения только при крайних обстоятельствах — несчастных случаях, подтвержденной болезни и неоказания уже оплаченной услуги, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на план «Трансформация делового климата», которым занимается Министерство экономического развития РФ.

Президент Ассоциации отельеров Татарстана Гульнара Сафина, комментируя эту инициативу, заявила, что введение невозвратных тарифов в отелях позволит снизить стоимость размещения на 20—30%. Более того, норма поможет гостиницам лучше планировать загрузку.

На данный момент гость может отказаться от размещения в гостинице в любой момент, возместив отелю лишь понесенные им расходы. При этом объект размещения вправе взыскать с не заселившегося в номер гостя плату в размере, не превышающем стоимость одних суток проживания, поэтому отели закладывают потенциальный отказ от размещения в цену бронирования.