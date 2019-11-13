В США заметили замедление роста экономики до 1,9%

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл доложил Конгрессу, что темпы роста экономики страны упали с 2,5% в первом полугодии до 1,9% в III квартале. При этом он заверил конгрессменов, что в целом прогноз остается благоприятным.

По словам Пауэлла, снижение объясняется забастовками рабочих корпорации General Motors. Также это говорит о снижении общего объема инвестиций, и связано с низкими темпами роста мировой экономики.

Он отметил, что уровень безработицы в стране приблизился к минимуму за 50 лет.

«В будущем мы ожидаем устойчивый рост экономики, стабильную ситуацию на рынке труда и уровень инфляции, близкий к целевому показателю в 2%», — передает ТАСС слова председателя ФРС.

Ранее аналитики Morgan Stanley считали, что в 2020 году цены на нефть могут упасть на 30%. К этому приведет избыток сырья полагают в инвестбанке.