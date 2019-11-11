Исследование: россияне из-за подорожания овощей начали переходить на крупу

Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, до 56 рублей за 1 кг, из-за чего их продажи начали сокращаться. Поэтому люди стали переходить на крупы, реализация которых растет на 1,3%.

С июля 2018 года по июнь 2019 года потребление свежих овощей и картошки в России снизилось на 4,8%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование GfK. На конец июня томаты в среднем стоили 98 рублей за килограмм, огурцы — 91 рубль за килограмм, крупы — 49 рублей за упаковку.

По подсчетам Nielsen, продажи круп в натуральном выражении в июне 2018 — июле 2019 года росли на 1,3%, а в деньгах — на 9,1%.

Ранее сообщалось, что цены на гречневую крупу в России увеличились на 7,3% в октябре.