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Городской поликлинике №4 в Челнах присвоили имя Линузы Ганиевой

21:33, 08.11.2019
Городской поликлинике №4 в Челнах присвоили имя Линузы Ганиевой
Фото: скриншот yandex.ru

Правительство Татарстана присвоило городской поликлинике №4 в Набережных Челнах имя основателя учреждения — Линузы Ганиевой.

Это сделано в целях увековечивания памяти, говорится в постановлении. Предложение о переименовании поступило от Минздрава Татарстана.

Напомним, заслуженный врач РТ, почетный гражданин Набережных Челнов Линуза Ганиева скончалась 18 мая 2018 года на 77-м году жизни.

ОбществоВласть Татарстан
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