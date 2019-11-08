Городской поликлинике №4 в Челнах присвоили имя Линузы Ганиевой
Правительство Татарстана присвоило городской поликлинике №4 в Набережных Челнах имя основателя учреждения — Линузы Ганиевой.
Это сделано в целях увековечивания памяти, говорится в постановлении. Предложение о переименовании поступило от Минздрава Татарстана.
Напомним, заслуженный врач РТ, почетный гражданин Набережных Челнов Линуза Ганиева скончалась 18 мая 2018 года на 77-м году жизни.ОбществоВласть Татарстан
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