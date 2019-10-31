Будь в плюсе! Банк Казани повышает ставку по вкладам

Банк Казани повышает ставку по вкладу в рамках нового пакета услуг для физических лиц «Будь в плюсе». Всем желающим открыть вклад мы предлагаем рассмотреть интересный продукт, направленный не только на выгоду, но и на ваше удобство. В пакет включены следующие услуги:

1. Вклад «Городской стабильный» — 181 день с увеличенной ставкой на 1 п.п.

2. Карта МИР Привилегия — сроком действия 3 года.

3. Партнерские продукты на выбор клиента — «Ультра 24»/«Забота» — сроком действия 1 год

Таким образом, оформляя вклад «Городской стабильный» с повышенной ставкой, вы также получаете дебетовую карту МИР Привилегия с бесплатным выпуском и обслуживанием и одну из партнерских программ на выбор:

«Забота» — поддержка старшего поколения, включающая информационные-консультативные услуги, связанные с состоянием здоровья, юридическую помощь, справочные услуги в области оценки стоимости имущества. Кроме того, программа содержит специальные блоки — «Экстренные случаи» (информативные услуги по действиям, требующим немедленного реагирования) и «Защита от мошенников» (консультации в случае телефонных вымогательств).

«Ультра 24» — круглосуточная помощь на дорогах. В программу входят: ремонт по телефону, подвоз топлива, эвакуация автомобиля при поломке и ДТП, юридическая консультация, европейское покрытие (техническая помощь и эвакуации на территории стран Европы). Подробнее ознакомиться с тарифами по обслуживанию пакета услуг можно на сайте банка.

ООО КБЭР «Банк Казани»

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