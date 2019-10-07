Ак Барс Банк открыл Почте России кредитную линию на 5 миллиардов рублей

По итогам победы в тендере Ак Барс Банк и Почта России заключили соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии с общим лимитом обязательств в размере 5 миллиардов рублей.

В рамках соглашения Почта России планирует направить кредитные средства на финансирование текущей деятельности и капитальных затрат, а также на рефинансирование ранее привлеченных кредитов и займов.