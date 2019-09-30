Ак Барс Банк провел первый День финансовых институтов для клиентов и партнеров

26 сентября Ак Барс Банк впервые провел День финансовых институтов для представителей российского и международного финансового сообщества.

В мероприятии приняли участие более 60 представителей из более чем 30 банков и финансовых институтов из России, Европы, Китая и стран постсоветского пространства.

Модераторами панельных дискуссий выступили старший вице-президент Ак Барс Банка Илья Вельдер и управляющий директор Ак Барс Банка Марк Рубинштейн.

Конференцию открыл заместитель председателя правления Ак Барс Банка Юрий Михайлов. Он отметил, что Ак Барс Банк — один из лидеров банковского сектора России и динамично развивающийся финансовый институт с сильным акционером, прозрачной и эффективной структурой корпоративного управления, широкой клиентской базой и высоким уровнем надежности. Банк обладает одними из самых высоких показателей достаточности капитала в отрасли.

В дискуссии «Ак Барс Банк — стратегия роста, диверсификации, эффективности и цифровой трансформации» эксперты обсуждали планы и перспективы Ак Барс Банка по ключевым направлениям.

Управляющий директор банка Марк Рубинштейн рассказал о текущем финансовом положении финансовой организации, отметив, что Ак Барс Банк значительно обогнал рынок по росту всех ключевых бизнес-показателей по итогам прошлого года. Он отметил, что качественные улучшения в показателях развития банка улучшили кредитные рейтинги банка.

Марк Рубинштейн также рассказал о планах банка по выходу на новые рынки стран постсоветского пространства с продуктами для финансовых институтов, включая продукты торгового финансирования и казначейские продукты. Эксперт также поделился планами банка по расширению сотрудничества с банками Китайской Народной Республики.

Директор по инновациям Ак Барс Банка Дамир Галиев выступил с презентацией на тему «Кейсы цифровой трансформации банка» и представил инновационные проекты банка в сфере финансовых технологий и цифровые решения для предпринимателей и физических лиц.

Доклад директора дирекции инвестиционного бизнеса Ак Барс Банка Айдара Мухаметзянова был посвящен обсуждению перспектив Ак Барс Банка в развитии исламского финансирования. Начальник управления торговых операций Ак Барс Банка Дмитрий Тренин в своем выступлении рассказал о стратегии банка на рынке ценных бумаг и обозначил ключевые планы.

В рамках панельной сессии «Республика Татарстан — один из лидеров экономики России: инвестиции, сотрудничество и открытость» руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина подчеркнула, что Татарстан продолжает занимать лидирующие позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности среди российских регионов.

За первое полугодие 2019 года объем привлеченных иностранных инвестиций в Татарстан вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 398 млн долларов США.

Татарстан — единственный регион в России, где действуют семь федеральных площадок с налоговыми льготами и 85 промышленных площадок регионального и муниципального уровня. Особый налоговый режим позволяет резидентам особых экономических зон вести бизнес в рамках льготного налогового режима.

Генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов в своем выступлении представил возможности особой экономической зоны. Иннополис — это первый российский ИТ-город, где функционируют более 100 компаний.

Один из резидентов особой экономической зоны — лаборатория «Ак Барс Цифровые Технологии». Ренат Халимов отметил, что не только представители российских компаний реального сектора экономики, но и финансовые структуры в выстраивании своих стратегий развития основную роль уделяют цифровой трансформации.

При этом спикер подчеркнул, что в рейтинге цифровизации российских банков, проведенном фондом «Сколково», Ак Барс Банк занимает 5-е место.

По итогам панельной дискуссии эксперты финансового сообщества отметили практическую значимость проведенного Дня финансовых институтов и высокий уровень его организации. Участники финансового сектора подчеркнули, что мероприятие способствует укреплению межбанковского взаимодействия и развитию региона.

ПАО «АК БАРС» БАНК

Партнерский материал