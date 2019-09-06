В рамках Восточного экономического форума подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

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Участники Восточного экономического форума (ВЭФ) в этом году подписали более 270 соглашений на 3,4 трлн рублей (+15 по сравнению с прошлым годом).



Вице-премьер Юрий Трутнев отметил, что эта цифра не полная, пишет «Интерфакс».

Самыми значимыми сделками стали контракты по таким проектам, как Баимский ГОК на Чукотке, Находкинский завод минеральных удобрений в Приморье, месторождение Малмыж в Хабаровском крае, ГОК «Озерный» в Бурятии и якутское АО «НК «Туймаада-нефть».

Ранее на этой неделе «Фарммедполис РТ» на Восточном экономическом форуме подписало соглашение о создании в Татарстане производства японских приборов для быстрой генетической диагностики инфекционных заболеваний Lifering. Ожидается, что это производство должно расположиться в новом медпромпарке.