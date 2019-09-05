Всемирный Курултай башкир требует с уфимского «Эха Москвы» 10 млн рублей за оскорбление чести и достоинства

Всемирный Курултай башкир требует с редакции «Эха Москвы в Уфе» 10 млн рублей за пост политолога Дмитрия Михайличенко, повлекший за собой оскорбление чести и достоинства организации.

Иск подан в Арбитражный суд Башкирии 3 сентября. Редакция получила копию искового заявления, из которого следует, что требования ВКБ касаются текста Дмитрия Михайличенко, изначально опубликованного на его странице в Facebook, а затем перепечатанного на сайте уфимского «Эха» в разделе «Блоги» с указанием первоисточника.

Текст был размещен 11 июля как анализ эфира с Радием Хабировым на радиостанции «Эхо Москвы в Уфе». При этом в нем нет ни одного упоминания Всемирного Курултая башкир, пишет в своем телеграм-канале радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

По информации на сайте арбитражного суда, заседание по этому делу назначено на 26 сентября.

Напомним, ранее Алексей Венедиктов прокомментировал в своем телеграм-канале предвыборный вирусный ролик Татарстана: «Полюбуйтесь творчеством коллег из Татарстана. По-моему, шедеврально».