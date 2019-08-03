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Происшествия

В Уфе маршрутный автобус столкнулся с поливомоечной машиной

15:52, 03.08.2019
В Уфе маршрутный автобус столкнулся с поливомоечной машиной
Фото: vk.com/ufa_ss112

В Уфе сегодня в 10 утра пассажирский автобус маршрута 51а столкнулся с поливомоечной машиной на проспекте Октября, 168.

На место выехали сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи, сообщает Управление гражданской защиты Уфы. В результате столкновения пострадали два пассажира автобуса, которые после оказания медпомощи были отпущены. Причины происшествия выясняются.

Напомним, накануне, в день ВДВ, в Уфе машина с десантниками столкнулась с грузовиком. Сообщается, что в момент аварии десантники пели военные песни.

Происшествия Башкортостан
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