Как проходит день ВДВ в Казани: «Мы хотим, чтобы в нас видели защитников»

Пока десантники не оправдывают стереотипные ожидания с купанием в фонтанах, разбиванием арбузов и драками на рынке

Фото: Илья Репин

Сегодня в России отмечается 89-й день рождения советских Воздушно-десантных войск. Казань не стала исключением: отслужившие в рядах ВДВ празднуют уже с утра. «Реальное время» следит за тем, оправдает ли празднование стереотипные ожидания: будут ли купания в фонтанах, разбивание арбузов и автоколонны с флагами. Пока выходит, что День ВДВ с каждым годом становится все более рафинированным.

Официальная программа: митинг, два Вечных огня и капсула на месте памятника

У Вечного огня в Парке Горького уже с половины девятого утра собирались мужчины в форме: разворачивали флаги Воздушно-десантных войск, фотографировались группками и поодиночке. Не отставали и их подруги.



В 10.00 начались согласованные торжественные мероприятия. У Вечного огня состоялось построение, в котором приняли участие около сотни человек. На митинге в честь 89-й годовщины ВДВ выступали представители Союза десантников Татарстана и другие официальные лица. На своей странице в Instagram об участии в митинге отчитался, например, Александр Даренков, руководитель исполкома филиала Российского союза боевых искусств по РТ.

В 10.40 память павших воинов почтили минутой молчания, к Вечному огню возложили цветы, после чего участники торжеств выдвинулись в другую мемориальную зону города — в парк Победы. Здесь в 12.30, после короткого пребывания у Вечного огня и возложения букетов, заложили капсулу на месте будущего памятника ВДВ. Сейчас в городе идет сбор средств на его сооружение.

Неофициальная программа: вирусный ролик и спокойный сон города

Евгений Викторович Драгунов, председатель Союза десантников Казани, рассказал нам, что все официальные мероприятия прошли по плану:

— У нас все прошло спокойно, по заранее намеченной программе. Конечно, неофициальная программа тоже будет, она уже идет. Но мы предупредили ребят о том, чтобы все вели себя прилично, без правонарушений: ничего не громили, никого не обижали. Город сегодня будет спать спокойно. Хотим, чтобы в нас видели защитников, а не захватчиков.

В городских соцсетях был замечен шуточный видеоролик о праздновании Дня ВДВ: его подготовили сами десантники с присущей им самоиронией. К сожалению, по этическим соображениям мы не можем его опубликовать.

В городе пока действительно спокойно, если не считать сборов разрозненных групп людей в тельняшках в укромных уголках казанских дворов. Но без легких правонарушений все-таки не обошлось: автомобили с вывешенными из окон флагами ВДВ замечены и на улицах Казани, и в райцентрах Татарстана.

Как такового автопробега ВДВ нет



Казанских десантников по городу сопровождают экипажи ДПС. В частности, автоинспекторы следили за их передвижением из парка Горького в парк Победы, останавливали тех, кто разъезжал в машинах с флагами, выставленными из окон.

— Как такового автопробега десантников в Казани не зафиксировали, так уж, ребята делают «пиарчик» определенный. Сам по себе автопробег, если он несанкционированный, приравнивается к несанкционированному митингу, и за это предусмотрена административная ответственность. Поэтому мы наблюдаем. Десантников на автомобилях с флагами останавливаем, проводим профилактическую беседу. Они убирают флаги и продолжают движение. На «критичных» водителей составляем материалы, но их точное количество я сейчас не назову, — сообщил «Реальному времени» командир полка ДПС ОГИБДД УМВД России по Казани Михаил Савин.

Пока составлено немного протоколов о нарушениях десантников: «В принципе, ребята адекватные, когда останавливаешь, сразу убирают флаги», — отмечают автоинспекторы. По их словам, в этом году со стороны бойцов ВДВ даже меньше таких нарушений: «Люди и сами понимают, и мы объясняем, что их служба уважаемая, праздник патриотический и дата знаменательная».

— Могу сказать, что в последние годы День ВДВ проходит спокойнее, цивилизованнее, по крайней мере, в Казани. Есть контакты с полицией и между собой. Мы непосредственно общаемся с их старшими — у них есть руководители, кто их обобщает не просто в толпу, а в единую команду. Сегодня в парке Горького это было заметно, как они строились, исполняли команды — люди в гражданской форме, но в беретах. Я обратил внимание, как выстраиваются по шеренгам и коробкам перед тем, как праздничный митинг провести, то есть ребята все-таки определенную воинскую дисциплину соблюдали. Поэтому пока в Казани тишина, и, надеюсь, так будет до конца дня, — резюмировал Савин.

Немного о традициях ВДВ

День Воздушно-десантных войск, пожалуй, единственный праздник российских военных, который с таким размахом отмечают в любом городе нашей страны. Но тем, кто не причастен к ВДВ, трудно понять традиции десантников: например, почему они купаются в фонтанах, разбивают бутылки о голову, дерутся на рынках, и как при этом им удается сохранять статус элиты Вооруженных сил и всегда быть готовыми отправиться в самое пекло.

«Реальное время» задало семь наивных вопросов обывателя бывшему военнослужащему Воздушно-десантных войск и замруководителя отдела продаж казанской компании Егору Вахрамееву.

1. Можно ли десантника подготовить за год?

— Егор, ВДВ до сих пор элита Вооруженных сил? Не повлияло ли на подготовку сокращение срока службы на год?

— Да. Безусловно, элита. Подготовка и сейчас остается серьезной. Когда мы служили, до последнего дня выезжали на учения, отрабатывали прыжки на земле, складывали парашюты.

2. Почему в День ВДВ купаются в фонтанах и дерутся на рынках?

— Объясни, почему 2 августа десантники купаются в фонтанах?

— Жарко просто. Не знаю, я не купаюсь. На самом деле, просто традиция такая сложилась.

— А традиция подраться на рынке тоже существует. Откуда взялся этот стереотип?

— Вот это как раз проще объяснить. Это еще после Афганской войны сложилось. Когда десантники возвращались, а тут на рынках были в основном те, кого принято называть лицами кавказской национальности.

Мы вот тоже на рынок собираемся. Надеемся договориться партию арбузов в детский дом отвезти.

3. Десантники — агрессивный народ?

— Вот мне тоже кажется, что сейчас День ВДВ менее агрессивно проходит…

— Ну те, кто постарше уже, мы другими вещами уже интересуемся. А те, кто только отслужил, им иногда хочется… не знаю, проявить себя, что ли. Все-таки десантники — это воины.

Надо понимать, что воздушный десант — это опасная специальность. Погибнуть можно, просто прыгая с парашютом. Кроме того, десантников забрасывают в самое пекло. Бой для них в среднем длится 3 минуты.

Агрессивно или нет, но День ВДВ — это самый массовый воинский праздник. Кстати, вот в войсках очень хорошо его отмечают. Там и акробатика, и бои показательные, доски горящие разбивают, бутылки.

4. Как вам удается разбить бутылку об голову?

— Бутылки — это тоже стойкая ассоциация с десантниками, да. А ты сам бил их об голову?

— Да. Это просто эффектный трюк такой. Там целое руководство написано, как их правильно разбивать (смеется).

5. Десантник суеверен?

— У представителей опасных профессий часто свои приметы бывают. У десантников есть? Их можно назвать суеверными?

— На Бога надейся, а сам не плошай… Главное — вовремя кольцо дернуть.

6. Почему День ВДВ не обходится без беспорядков?

— Почему день ВДВ трудно не заметить в городе в отличие от других праздников российских военных?

— Попал в ВДВ — гордись, не попал — радуйся. Через многое проходишь за время службы (прыжки с парашютом, различная физическая подготовка, длительные полевые выходы и т. д.). От этого и гордость за то, что все это преодолел, и в целом за свой род войск.

7. Какой была бы Россия с президентом-десантником?

— Хотел бы, чтобы президентом России был десантник? Такой расклад бы изменил что-то?

— У президента и так первые воинские части на пульте — десантные. При любом начавшемся конфликте отправляют нас. Сейчас это уже совершенно другая политика.

А если уж и желать каких-то перемен, то не только президент, но и весь кабинет министров страны должны быть десантниками.