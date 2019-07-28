Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли застреленным

В Санкт-Петербурге обнаружили тело одного из первых чемпионов России по кикбоксингу Сергея Карпенко. Правоохранители извлекли его из реки Мойка и нашли огнестрельную рану на голове.

Тело отправили судмедэкспертам для установления точной причины смерти, передает ТАСС слова источника. При этом рядом с телом полиция не нашла никакого оружия.

«Сергей Карпенко умер, он был одним из первых чемпионов РФ по кикбоксингу, тренером и просто хорошим человеком», — добавил руководитель Федерации кикбоксинга Санкт-Петербурга Дмитрий Логуненков.