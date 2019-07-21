Вылетевший из Москвы в Прагу самолет вернулся из-за пожара в багажном отсеке

Пассажирский Boeing 737 после вылета в Прагу экстренно вернулся в Москву из-за пожара в багажном отделении.

После набора высоты командир лайнера, сообщил диспетчерам о том, что в багажном отсеке сработала сигнализация о задымлении и пожаре.

После этого было принято решение активировать систему аварийного тушения и незамедлительно вернуться в аэропорт вылета.

В результате посадка самолета прошла в штатном режиме. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, сообщил источник «Интерфакса» в органах управления воздушным движением.

Накануне самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» сел в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.

