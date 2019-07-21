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Происшествия

Вылетевший из Москвы в Прагу самолет вернулся из-за пожара в багажном отсеке

13:59, 21.07.2019
Вылетевший из Москвы в Прагу самолет вернулся из-за пожара в багажном отсеке
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Пассажирский Boeing 737 после вылета в Прагу экстренно вернулся в Москву из-за пожара в багажном отделении.

После набора высоты командир лайнера, сообщил диспетчерам о том, что в багажном отсеке сработала сигнализация о задымлении и пожаре.

После этого было принято решение активировать систему аварийного тушения и незамедлительно вернуться в аэропорт вылета.

В результате посадка самолета прошла в штатном режиме. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, сообщил источник «Интерфакса» в органах управления воздушным движением.

Накануне самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» сел в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.

Происшествия
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