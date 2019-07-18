Число жертв пожара в студии аниме в Киото превысило 30 человек

Жертвами пожара в студии аниме в Киото стали 33 человека, поиски пострадавших уже завершились.

Десять из пострадавших находятся в критическом состоянии. Также сообщается о 25 погибших. Известно, что семь человек не пострадали. Возгорание на первом этаже трехэтажного здания, где находится одна из студий компании Kyoto Animation, началось в 10.35 по местному времени (4.35 мск).

По различной информации, в здании находились 73 человека. В полиции рассказали, что в совершении поджога уже сознался 41-летний мужчина. Его имя и мотив не называются. На одном из наиболее популярных у фанатов аниме форумов обсуждается сообщение одного из пользователей. За несколько часов до возгорания он поинтересовался, возможно ли попасть в новости, сообщает телеканал NHK.

