«Сетевая компания» заплатит за ремонт оборудования и распределительных сетей 1,7 млрд рублей

ОАО «Сетевая компания» разместило восемь тендеров на ремонт оборудования и распределительных сетей, а также срочный ремонт. На это в целом потратят 1,7 млрд рублей.

Все тендеры были размещены вчера, 1 июля, следует из материалов на сайте госзакупок.

Все закупки осуществляются из-за аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций

Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вновь возглавил совет директоров «Сетевой компании».