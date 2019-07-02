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«Сетевая компания» заплатит за ремонт оборудования и распределительных сетей 1,7 млрд рублей

10:21, 02.07.2019
«Сетевая компания» заплатит за ремонт оборудования и распределительных сетей 1,7 млрд рублей
Фото: gridcom-rt.ru

ОАО «Сетевая компания» разместило восемь тендеров на ремонт оборудования и распределительных сетей, а также срочный ремонт. На это в целом потратят 1,7 млрд рублей.

Все тендеры были размещены вчера, 1 июля, следует из материалов на сайте госзакупок.

Все закупки осуществляются из-за аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций

Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вновь возглавил совет директоров «Сетевой компании».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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