В Сети появились видео с места падения «российской ракеты» на Кипре

Место падения неизвестного объекта на севере острова Кипр сняли на видео. Появились не только ночные записи с места крушения «российской ракеты», но и кадры, снятые беспилотником.

По предварительной информации, упала произведенная в России ракета. Предположительно, она была запущена сирийской системой ПВО.

На опубликованных в Сети снимках видны обломки с надписями на русском языке. Ракета взорвалась до столкновения с землей.

Инцидент произошел в ночь на 1 июля в 20 километрах от Никосии. Взрывы также были слышны в греческой части острова, в городе Ларнака. В результате происшествия никто не пострадал.