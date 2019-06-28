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Аналитики сообщили о перетоке капитала в пользу более богатых

00:21, 28.06.2019
Аналитики сообщили о перетоке капитала в пользу более богатых
Фото: pixabay.com

Из-за падения реальных доходов населения в России финансовый капитал теперь в основном находится на счетах обеспеченных клиентов, у которых имеется больше 4 млн рублей.

Как сообщает РБК со ссылкой на исследование Frank RG «Premium banking в России 2019», в 2018 году доля клиентов с капиталом ниже 4 млн рублей по объему средств, которые они держат в банках, снизилась с 53 до 48,6%. При этом число число более обеспеченных россиян выросло с 47 до 51,4%.

Капитал свыше 4 млн рублей есть лишь у 705,6 тысячи человек, а к менее обеспеченным клиентам Frank RG относит 111,3 млн человек.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что рост реальных доходов населения РФ может оказаться на низком уровне по итогам 2019 года.

ЭкономикаФинансы
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