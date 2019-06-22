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Прокуратура Челнов начала проверку военкомата после массовой драки

13:12, 22.06.2019
Прокуратура Челнов начала проверку военкомата после массовой драки
Фото: скриншот yandex.ru

Прокуратура Набережных Челнов начала проверку в военкомате в связи с массовой дракой призывников.

«Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц военкомата на предмет исполнения законодательства при организации призыва», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, вчера около военкомата в поселке ЗЯБ Набережных Челнов произошла массовая драка. По данным СМИ, погибших и пострадавших нет. Изначально сообщалось, что драка произошла между двумя группами провожающих.

Происшествия Татарстан
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