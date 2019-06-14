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«Аэрофлот» отменил дневной рейс из Уфы в Москву

09:04, 14.06.2019
«Аэрофлот» отменил дневной рейс из Уфы в Москву
Фото: realnoevremya.ru

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс Уфа — Москва в пятницу, 14 июня. Об этом сообщается в расписании международного аэропорта Уфы.

Самолет Sukhoi Superjet 100 должен был вылететь из столицы Башкирии в 12.20 по местному времени. Также было отменено прибытие в Уфу рейса из Москвы, которое планировалось на 10.45.

Причины данных решений не сообщаются.

Напомним, в конце мая вылет самолета Sukhoi Superjet 100 из Москвы в Уфу также был отменен по неизвестным причинам.

БизнесТранспорт Башкортостан
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