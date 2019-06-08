Rusal подтвердил планы по перерегистрации в России

UC Rusal Олега Дерипаски подтверждает свои планы по перерегистрации в России. Об этом РБК сообщил представитель компании, не уточнив подробностей.



Ранее на Петербургском международном экономическом форуме замглавы Минэкономразвития Илья Торосов заявил, компания намерена перерегистрироваться в Калининграде.



В апреле этого года СМИ писали, что UC Rusal благодаря переезду в Россию будет платить меньше налогов. Это поможет компании сэкономить около $80—100 млн на налоговых выплатах.



В прошлом году сообщалось, что Rusal рассматривает вопрос о смене юрисдикции компании с острова Джерси на Россию.

