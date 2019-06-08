Новости бизнеса

02:45 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Rusal подтвердил планы по перерегистрации в России

02:34, 08.06.2019
Rusal подтвердил планы по перерегистрации в России
Фото: скриншот видео youtube.com

UC Rusal Олега Дерипаски подтверждает свои планы по перерегистрации в России. Об этом РБК сообщил представитель компании, не уточнив подробностей.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме замглавы Минэкономразвития Илья Торосов заявил, компания намерена перерегистрироваться в Калининграде.

В апреле этого года СМИ писали, что UC Rusal благодаря переезду в Россию будет платить меньше налогов. Это поможет компании сэкономить около $80—100 млн на налоговых выплатах.

В прошлом году сообщалось, что Rusal рассматривает вопрос о смене юрисдикции компании с острова Джерси на Россию.

Бизнес
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров