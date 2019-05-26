Chery рассекретила новое поколение Tiggo 8

Китайский бренд автомобилей Chery представил обновленную модель Tiggo 8. Это поколение получило три варианта двигателей: 1,5 и 1,6 литра, а также турбодизель на 1,6 л.

Первый мотор идет в комплекте с 6-ступенчатой коробкой передач. «Механика» или «автомат» — на выбор, передает SpeedMe. Второй агрегат предлагается только с 7-ступенчатой АКПП. Турбодизель же идет в комплекте с 7-ступенчатым «роботом» Getrag.

Кроме того, компания обновила цветовую палитру для кузова Tiggo 8, избавившись от коричневого цвета и добавив в нее новые оттенки Provence Violet и Rhine Blue. Разработчики обновили экстерьер авто за счет измененной решетки радиатора, светодиодных фар, обновленных патрубков выхлопной системы и множества хромированных элементов.

Интерьер Chery Tiggo 8 улучшили благодаря кожаной отделке, которую получила даже центральная консоль. На замену старой приборной панели пришла новая полностью цифровая панель с 12,3-дюймовым дисплеем и «парящим» 10,25-дюймовым тачскрином информационно-развлекательной системы. Управление блоком климат-контроля осуществляется также через сенсор.

Модель получила беспроводную зарядку для гаджетов, панорамный люк, электропривод задней двери, камеры кругового обзора и дополнительные отсеки для хранения негабаритных вещей. В качестве платных опций покупатель может заказать адаптивный круиз-контроль, интеллектуальные системы безопасности и помощи водителю и многое другое.