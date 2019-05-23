Цена на нефть Brent впервые с 5 апреля опустилась ниже $69 за баррель

Цена нефть марки Brent опустилась ниже $69 за баррель. Это случилось впервые с 5 апреля 2019 года.

Согласно данным торгов, фьючерсы на нефть Brent с поставкой в июле 2019 года снизились на 3,35% — до $68,61 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI опустились на 3,91% — до отметки в $59,02 за баррель.

Напомним, что 25 апреля цена на нефть Brent впервые с 31 октября 2018 года превысила $75.

