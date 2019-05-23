Набиуллина: сейчас инфляция находится на уровне 5,1%

В России на сегодняшний день инфляция составляет 5,1% в годовом выражении. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме РФ.

По ее словам, показатель вернется к 4% в начале 2020 года. При этом регулятор намерен в ближайшее время уточнить прогноз до конца текущего года.

Кроме того, объем золотовалютных резервов России находится «на комфортном уровне» и достиг целевого уровня в 500 млрд долларов.

«Резервы растут благодаря бюджетному правилу, у нас сейчас достаточный, по всем оценкам комфортный уровень резервов», — цитирует Набиуллину ТАСС.

Так, за прошлый год резервы выросли с 433 млрд долларов до 469 млрд долларов, на 1 мая — до 491 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что инфляция в России в апреле снизилась до 5,2%.