Набиуллина: сейчас инфляция находится на уровне 5,1%
В России на сегодняшний день инфляция составляет 5,1% в годовом выражении. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме РФ.
По ее словам, показатель вернется к 4% в начале 2020 года. При этом регулятор намерен в ближайшее время уточнить прогноз до конца текущего года.
Кроме того, объем золотовалютных резервов России находится «на комфортном уровне» и достиг целевого уровня в 500 млрд долларов.
«Резервы растут благодаря бюджетному правилу, у нас сейчас достаточный, по всем оценкам комфортный уровень резервов», — цитирует Набиуллину ТАСС.
Так, за прошлый год резервы выросли с 433 млрд долларов до 469 млрд долларов, на 1 мая — до 491 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что инфляция в России в апреле снизилась до 5,2%.ЭкономикаФинансы
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