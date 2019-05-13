Чиновники рассказали, почему россияне не получают качественную питьевую воду

Среди главных проблем, связанных с качеством питьевой воды, — старые трубы, вредные примеси и плохая работа очистных сооружений, сообщает «Российская газета».

В регионах проблемы примерно схожи. Например, часто на плохое качество воды указывают жители некоторых районов Самары. Страдают от некачественной воды жители Хабаровского края. А в каждом третьем поселке Омской области люди собирают дождевую воду и топят снег.

Напомним, ранее Арбитражный суд Иркутской области запретил ООО «АкваСиб» и другим компаниям продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды в поселке Култук на берегу Байкала.



Решение принято в рамках обеспечительных мер по иску Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры к администрации Култукского сельского поселения и «АкваСибу». Ведомство требует признать недействительным договор аренды земельного участка на берегу Байкала, заключенный между муниципалитетом и компанией.

