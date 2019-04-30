В ФАС недовольны количеством закупок у малого бизнеса со стороны госкомпаний

Несмотря на то, что государству и госкомпаниям удалось нарастить закупки у малых и средних предприятий, тем не менее, рост заказа со стороны госкомпаний оказался незначительным, сообщает ТАСС.

В 2017 году со стороны государства закупки у МСП выросли до 15,4% от общего госзаказа. Со стороны госкомпаний — до 11,2%. В 2018 году эти показатели изменились до 29,7% и 12,1% соответственно.

Напомним, ранее в Минфине РФ предложили закрыть часть данных о госзакупках. Таким образом власти надеются избежать санкционных рисков.

Специалисты министерства разработают проект изменений в законодательство, которые позволят сделать непубличной некоторую информацию в этой сфере, рассказал замдиректора департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы министерства Дмитрий Готовцев.



