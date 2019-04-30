Вадим Махеев удостоен звания «Заслуженный работник пищевой промышленности Республики Татарстан»

27 апреля состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан. Мероприятие, приуроченное к Празднику Весны и Труда, прошло в казанском Кремле. Государственные награды вручал президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов.

Вадим Махеев, председатель совета директоров ООО «Оптовик», был удостоен высокой награды Республики Татарстан — звания «Заслуженный работник пищевой промышленности Республики Татарстан». В 2019 году компании исполнилось 17 лет. Сеть «Эссен» — крупнейшая федеральная сеть в ПФО. Заметную позицию занимает собственное производство — проект «Домашняя кухня». Доля продаж составляет более 10%. Централизация производства позволяет соблюдать строгие санитарные нормы, одинаковый уровень качества и вкусовых характеристик продукции в разных магазинах. Компания является социально значимой. В региональный бюджет, включая Башкирию, Марий Эл, было уплачено налогов на 103 млн рублей.

В 2018 году в бюджет Республики Татарстан ей было уплачено 83 млн рублей налогов. В Татарстане в ООО «Оптовик» официально трудоустроены более 2 300 человек, в том числе в небольших городах с негативной тенденцией по заработным платам, чем компания поддерживает занятость в них.

Компания на регулярной основе занимается оказанием благотворительной помощи социально незащищенным слоям населения: молодым матерям, пенсионерам, школьникам. Всего в 2018 году было оказано помощи на десятки млн рублей, а также на постоянной основе населению оказывается помощь в материальном виде.

Благотворительный фонд «Махеевъ» за время существования оказал помощи на 385 млн рублей.

Федеральные и республиканские награды вручены 49 татарстанцам — это медаль Республики Татарстан «За доблестный труд», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетные звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации», «Заслуженный работник пищевой промышленности Республики Татарстан», орден «За заслуги перед Республикой Татарстан», орден «Дуслык», медаль «За доблестный труд», звание «Народный артист Республики Татарстан» и другие.

Среди награждаемых ветераны Великой Отечественной Войны 1941 — 1945 годов, труженики тыла, а также представители современных трудовых профессий.

Президент подчеркнул, что сегодня в Татарстане многое делается для укрепления авторитета человека труда, популяризации рабочих профессий среди молодежи. Еще раз это подтверждает и подготовка к предстоящему всероссийскому и мировому первенству по рабочим профессиям по стандартам WorldSkills. «Татарстан был, есть и будет важнейшим центром науки, культуры и образования. Поэтому сегодня мы воздаем должное людям интеллектуального труда и творческих профессий, — сказал далее президент Татарстана. — Вы все являетесь примером добросовестного служения своему делу. Вы подтверждаете известную истину о том, что главным достижением нашей республики являются люди».

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