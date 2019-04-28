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Мужчина-модель скончался после падения на подиуме на неделе моды в Сан-Паулу

08:38, 28.04.2019
Мужчина-модель скончался после падения на подиуме на неделе моды в Сан-Паулу
Фото: скриншот

В заключительный день недели моды в бразильском Сан-Паулу умер манекенщик Талес Соарес после того, как упал на подиуме во время показа одежды бренда Ocksa.

Соаресу стало плохо во время выхода на подиум, говорится в заявлении Sao Paulo Fashion Week (SPFW) в Twitter. Медики пытались помочь ему на подиуме, затем доставили его в больницу, где была констатирована смерть. Причины выясняются.

По данным Folha de S. Paulo, Соарес наступил на шнурки и упал. Сначала все подумали, что падение было частью шоу, но потом мужчину начало трясти.

Происшествия
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