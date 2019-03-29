АО «Татавтодор» разместило закупку на посадку деревьев, цена договора — 7,7 млн рублей

АО «Татавтодор» проводит открытый конкурс по поиску субподрядчика, которому предстоит посадить почти 1 500 деревьев и кустарников вдоль дороги Русский Каран — Новое Мазино в Мензелинском районе. Информация размещена на официальном портале госзакупок.

Начальная цена договора — 7 млн 725 тысяч 144 рубля.

Напомним, ранее глава Госкомитета РТ по закупкам Ольга Редько назвала основных нарушителей в сфере госзакупок. Среди них Главинвестстрой РТ и ответственное подразделение казанской мэрии. «Нарушения допустили ГИСУ РТ, Главтатдортранс, Метроэлектротранс, Дирекция по конкурентной политике Казани, МУП ПАТП №2, детско-юношеская школа по лыжным гонкам Бугульминского района», — перечислила чиновница на итоговой коллегии ведомства. В то же время представитель «Корпорации МСП» Наталья Битюкова похвалила Татарстан за рост закупок госкомпаний у МСБ. Среди лидеров она назвала «Сетевую компанию» (свыше 14 млрд рублей), «Татспиртпром» (свыше 7 млрд рублей), «Татавтодор» (около 5 млрд рублей).