Правительство может подключить «Платон» к контролю мусоровозов

В российском правительстве идет обсуждение проекта, в рамках которого система «Платон» будет наблюдать за мусоровозами. Такой эксперимент уже внедрен в Московской области.

Теперь в Минтрансе РФ рассматривают «возможность масштабирования на всю Россию», пишут «Ведомости».

Пока юридические и финансовые аспекты прорабатываются. В мае проект должны рассмотреть на совещании в правительстве.

Таким образом министерство хочет максимально активно использовать систему.

Концессия на «Платон» предполагает, что его оператор — компания РТИТС — будет платить государству с доходов, которые получает, используя госимущество, объяснил он.

Оснащение транспортных средств системами спутниковой навигации обсуждалось на правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами. Соответствующие поручения даны Минприроды и Минтрансу, сообщил представитель вице-премьера Алексея Гордеева.