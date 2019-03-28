Правительство может подключить «Платон» к контролю мусоровозов
В российском правительстве идет обсуждение проекта, в рамках которого система «Платон» будет наблюдать за мусоровозами. Такой эксперимент уже внедрен в Московской области.
Теперь в Минтрансе РФ рассматривают «возможность масштабирования на всю Россию», пишут «Ведомости».
Пока юридические и финансовые аспекты прорабатываются. В мае проект должны рассмотреть на совещании в правительстве.
Таким образом министерство хочет максимально активно использовать систему.
Концессия на «Платон» предполагает, что его оператор — компания РТИТС — будет платить государству с доходов, которые получает, используя госимущество, объяснил он.
Оснащение транспортных средств системами спутниковой навигации обсуждалось на правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами. Соответствующие поручения даны Минприроды и Минтрансу, сообщил представитель вице-премьера Алексея Гордеева.ОбществоВластьИнфраструктура
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