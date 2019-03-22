В Татарстане отремонтируют четыре объекта культуры, тендер на разработку документации составил 5,4 млн рублей

В Татарстане капитальный ремонт ждет несколько объектов культуры: музей-заповедник «Ленино-Кокушкино» в Пестречинском районе, музей Гаяза Исхаки (Чистопольский историко-архитектурный и литературный музей-заповедник в селе Кутлушкино), дом, где жил Тази Гиззат (здание на Островского в Казани) и Троицкая церковь в Лаишево. Информация размещена на официальном портале госзакупок.

Тендер на разработку документации составляет 5 360 250 рублей. Заказчиком является ГИСУ РТ.

Напомним, ранее на коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия были озвучены первые результаты инвентаризации объектов культурного наследия Татарстана, проведенной комитетом. За ходом коллегии следила корреспондент «Реального времени».



