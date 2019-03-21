В Минэкологии РТ рассказали о сбросе сточных вод в Волгу в Кировском районе Казани

Министерство экологии и природных ресурсов РТ выявило сброс сточных вод в Волгу рядом с ЖК «Волжская гавань» в Кировском районе, сообщает ИА «Татар-информ».

Результаты анализов природной воды превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) не показали. В пробах сточной воды обнаружены незначительные превышения ПДК по аммоний иону и марганцу. Результаты проб почв еще не готовы.

Напомним, ранее сообщалось, что представители Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана вместе с местными активистами взяли пробы воды из Волги недалеко от жилого комплекса «Волжская гавань» в Аракчино. Предполагается, что из-за нарушений при строительстве канализационно-насосной станции (КНС) сюда могут стекать канализационные воды из комплекса. Строительством «Волжской гавани» занимаются компания Андрея Белякова «Бриз» и фирма бывшего депутата Казгордумы Валерия Калмыкова «Мегалайн». Тревогу стали бить местные рыбаки и активисты, которые заметили, что вода в реке приобрела желтый цвет и неприятный запах. Ранее они уже взяли пробы воды самостоятельно и отправили их на экспертизу в Чебоксары. В казанском исполкоме утверждают, что нарушений в работе канализационно-насосных станций нет, а канализационные воды из «Волжской гавани» не попадают в Волгу.



