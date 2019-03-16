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СМИ сообщили о возможной ампутации ноги у Юлии Началовой

12:35, 16.03.2019 8
СМИ сообщили о возможной ампутации ноги у Юлии Началовой
Фото: скриншот - Youtube.com

Врачи прооперировали российскую певицу Юлию Началову.

По предварительной информации, хирургическое вмешательство было проведено на ноге. После операции у артистки открылось кровотечение. Из-за возможного начала гангрены Началовой может грозить ампутация, сообщает издание Star Hit со ссылкой на источник.

Сейчас певица находится в тяжелом состоянии в искусственной коме. Медики не планируют проведения других операций, опасаясь осложнений в виде отека легких.

Родители Началовой и ее представитель не дают комментариев о состоянии здоровья артистки.

Напомним, 11 марта в Москве экстренно госпитализирована певица Юлия Началова. Ранее представители Началовой не подтвердили информацию об отеке мозга у певицы.

Общество
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комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 16 марта
    Дай Бог ей здоровья и счастья в жизни!!!
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  • Анонимно 16 марта
    Пусть будут здоровы все люди на Земле!
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  • Анонимно 16 марта
    Желаю успехов и удачи всем ,кто сейчас борется за жизнь Юли Началовой.А ей сил и терпения, для преодоления болезни и скорейшего выздоравления!!!
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  • Анонимно 16 марта
    Люди опомнитесь! Это все читают родители, Нужно писать только правдивую информацию Все хорошо у Юли будет бог с ней
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  • Анонимно 16 марта
    Дай Бог все будет хорошо!!!!
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  • Анонимно 16 марта
    Помолимся за нее.Юле - выздоровления . а родителям - терпения.
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  • Анонимно 16 марта
    Жалко.Искренне жалко. Не дай-то Бог ампутировать ногу. Для неё,да и для кого угодно - это подобно смерти. Храни её Бог. Все мы люди и все хотим быть здоровыми и счастливыми.
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  • Анонимно 16 марта
    Помоги ей Боже милостивый!
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