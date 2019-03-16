СМИ сообщили о возможной ампутации ноги у Юлии Началовой

Врачи прооперировали российскую певицу Юлию Началову.

По предварительной информации, хирургическое вмешательство было проведено на ноге. После операции у артистки открылось кровотечение. Из-за возможного начала гангрены Началовой может грозить ампутация, сообщает издание Star Hit со ссылкой на источник.

Сейчас певица находится в тяжелом состоянии в искусственной коме. Медики не планируют проведения других операций, опасаясь осложнений в виде отека легких.

Родители Началовой и ее представитель не дают комментариев о состоянии здоровья артистки.

Напомним, 11 марта в Москве экстренно госпитализирована певица Юлия Началова. Ранее представители Началовой не подтвердили информацию об отеке мозга у певицы.