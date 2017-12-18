Fitch советует не медлить: три банка в октябре не выполняли требования ЦБ

Острее всего вопрос по-прежнему стоит с екатеринбургским «Уралтрансбанком»

Агентство Fitch в ежемесячном обзоре по банковскому сектору назвало ряд кредитных организаций, которые в октябре не выполняли отдельные требования ЦБ. В их числе снова оказались «Уралтрансбанк», «Московский индустриальный банк» и УБРиР. Если двум последним грозит максимум ограничение по выплате дивидендов, то затягивание вопроса с «Уралтрансбанком» может привести к более решительным действиям регулятора. Также аналитики отмечают рост дыры в «Открытии» и «Бинбанке» — до 476 млрд рублей, который, впрочем, не помешал всему сектору выйти на прибыль. Подробнее — в материале «Реального времени».

Все те же

В октябрьском обзоре Fitch Ratings упоминается несколько банков, которые в течение месяца нарушали требования ЦБ к надбавкам, либо к показателям капитала. В частности, агентство в очередной раз пишет о проблемах у «Уралтрансбанка» (УТБ) екатеринбургского бизнесмена Валерия Заводова: УТБ не выдерживал ни тех, ни других требований, норматив основного капитала банка упал ниже допустимых 6%.

Уральский банк испытывает трудности с капиталом с весны нынешнего года, до этого несколько лет подряд он генерировал убытки. За 9 месяцев 2017-го консолидированный чистый убыток составил 83,5 млн рублей, за 2016 год — 358,9 млн рублей. За последнее время УТБ закрыл несколько офисов — в Нижневартовске, Челябинске и Екатеринбурге.

В октябрьском обзоре Fitch Ratings упоминается несколько банков, которые в течение месяца нарушали требования ЦБ к надбавкам, либо к показателям капитала. Фото anews.com



Fitch напоминает, что УТБ согласовал с Центробанком план своего финансового оздоровления, но, как и в сентябрьском обзоре, указывает, что реализовать его нужно как можно быстрее: «Неспособность обеспечить достижение предусмотренных планом задач может привести к вмешательству регулятора».

Требованиям по надбавкам к достаточности капитала, помимо УТБ, не соответствовали еще две организации — «Московский индустриальный банк» и «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР). Недостатки по надбавкам у них были зафиксированы и в сентябре. «Неспособность выполнить требования по надбавкам к концу квартала может вызвать ограничения по дивидендным выплатам, но не является основанием для отзыва лицензии», — успокаивают аналитики Fitch.

«Мы соблюдаем все обязательные нормативы Банка России, а соблюдение надбавок достаточности капитала не является обязательным. До конца 2018 года УБРиР планирует нарастить норматив основного капитала (Н1.2) до 7%», — сказали в «Уральском банке реконструкции и развития».

УТБ и «Московский индустриальный банк» пока не ответили на запросы.

Надбавку для поддержания достаточности капитала ЦБ ввел в 2016 году, она необходима, чтобы банки могли абсорбировать возможные убытки. Надбавка формируется ежегодно вплоть до 2019 года. К этому времени она должна будет составлять 2,5% от величины активов.

Требованиям по надбавкам к достаточности капитала, помимо УТБ, не соответствовали еще две организации — «Московский индустриальный банк» и «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР). Фото kreditss.ru



Системно значимая санация

В целом, согласно Fitch, показатели капитализации банковского сектора в октябре снизились на 10—20 базисных пунктов ввиду убытков санируемых ФК «Открытие» и «Бинбанка», которые составили 116 млрд рублей на двоих. Несмотря на то, что 10 из 11 системно значимых банков (кроме «Открытия») выдерживали текущие требования по капитализации, из-за повышения надбавок с 1 января 2018 года им необходимо улучшить показатели базового, основного и общего капитала.

«Промсвязьбанк» (ПСБ), который входит в перечень системно значимых, на 1 ноября имел показатель базового капитала ниже уровня, который будет установлен со следующего года. «Но, по сообщениям, в декабре банк продал некоторые непрофильные активы с прибылью в 8 млрд рублей, что может помочь обеспечить соблюдение нормативов», — пишет агентство. Отметим, в день публикации обзора Fitch ЦБ ввел в «Промсвязьбанк» временную администрацию. ПСБ продолжит работу в обычном режиме — он стал третьим банком, который взял в управление недавно созданный Фонд консолидации банковского сектора.

Отдельные некрупные банки, указывают аналитики, располагают невысоким запасом ликвидности. Среди них Fitch выделяет «Московский индустриальный банк» — в его случае клиентские счета покрываются свободными средствами лишь на 6%. Между тем Сбербанк и ряд других крупных банков, наоборот, имеют избыточную ликвидность, которую они размещают на депозитах в ЦБ. За месяц она увеличилась на 300 млрд рублей, до 1,4 трлн рублей.

По итогам 11 месяцев общая прибыль сектора выросла на 10,4% и составила 870 млрд рублей, сообщил в пятницу ЦБ. Фото abnews.ru



Дыры не засосали прибыль

В октябре российский банковский сектор получил суммарно 21 млрд рублей прибыли против 356 млрд рублей убытка в предыдущем месяце. Без учета отрицательного результата «Открытия» и «Бинбанка» прибыль «была на сильном уровне» в 136 млрд рублей, пишут аналитики. Почти половина этой суммы пришлась на Сбербанк, «хотя хорошую прибыль, согласно отчетности, также имел «Альфа-Банк» (15 млрд рублей)».

Финансовые потери группы «Открытие» и «Бинбанка», которые до этого приводили к убыткам всего сектора, были связаны с формированием резервов. После решения о санации банков их новые администрации начали формировать подушки безопасности под проблемные активы. В сентябре это привело «Открытие» и «Бинбанк» к суммарному убытку в размере 429 млрд рублей. В прошлом месяце Fitch предсказывало, что уже сформированных резервов будет недостаточно. Это подтвердилось: как следует из нынешнего обзора, за месяц размер отрицательного капитала «Открытия» вырос до 323 млрд рублей, «Бинбанка» — до 153 млрд рублей.

По итогам 11 месяцев общая прибыль сектора выросла на 10,4% и составила 870 млрд рублей, сообщил в пятницу ЦБ.