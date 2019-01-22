Количество погибших при пожаре на судах в районе Керченского пролива достигло 14 человек

При пожаре на судах в Черном море погибшими числятся уже 14 человек. Остается неизвестной судьба шести моряков.

«Четырнадцать погибших», — приводит ТАСС слова источника. Спасены 12 человек.

Напомним, что пожар начался в понедельник на судах «Маэстро» и «Канди» в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод России.

Спасатели уже не надеются найти живыми пропавших после пожара моряков, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.