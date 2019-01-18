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«ЮВТ Аэро» запустила рейсы из Казани в Красноярск

12:39, 18.01.2019 1
«ЮВТ Аэро» запустила рейсы из Казани в Красноярск
Фото: realnoevremya.ru

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» с января запустила прямой рейс из Казани в Красноярск и обратно.

Из казанского аэропорта самолеты вылетают по понедельникам, в 7.05, обратно — по субботам, также в 7.05 (по местному времени, сообщает пресс-служба авиакомпании). Время в полете составляет 5 часов.

Ранее сообщалось, что «ЮВТ Аэро» уже в январе намерена запустить рейсы из Казани в Салехард и обратно. Самолеты будут курсировать между городами по пятницам.

БизнесТранспорт Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:25
    Вот только на север из Казани и летаем! Снег и морозы для нас - это же в диковинку! Или в Казани работы нет, все на север работать летают??? А у нас узбеки и турки работают.
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