Журналисты рассказали, что ждут от пресс-конференции Путина

На пресс-конференцию президента России Владимира Путина в этом году аккредитовались 1 702 журналиста.

«Я думаю, что любой журналист, который так или иначе занимается политикой, обязан следить за большой пресс-конференцией президента. Интересно ему или нет. Это часть его профессиональной работы», — сообщил журналист Владимир Познер, не став раскрывать вопрос, который он бы задал Путину.

Экс-ведущий программ «Вести» и «Вести недели», а ныне депутата Госдумы Евгений Ревенко рассказал, что в нижней палате парламента специально для пресс-конференции скорректировали рабочий график. По его словам финальное заседание прошло в среду, чтобы в четверг все депутаты смогли посмотреть мероприятие, пишет «Экономика Сегодня».

Журналист Владимир Соловьев, говоря о пресс-конференции, отметил, что у него есть много вопросов к Путину.

«Если говорить о внешней политике, то интересно, где «красные линии», до которых мы будем терпеть? Какие формы ответа у нас есть на поведение Украины и поведение ее спонсоров? Очень много вопросов по экономике. Президент же поставил много задач: люди должны увидеть, как реальная жизнь становится лучше. Хочется услышать, когда это может произойти, кто из министров за что отвечает. Когда ждать повышения зарплат, изменения в картине роста благосостояния народа. Когда ожидать экономического роста, кто из министров за это ответит и каким образом, будет ли пересмотрен главный вопрос 90-х о залоговых аукционах», — рассказал он.

Ранее в Кремле назвали дату большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Встреча главы государства с представителями СМИ состоится 20 декабря