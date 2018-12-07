Вексельберг оспорил санкции США
Владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг оспорил введение против него санкций США.
Бизнесмен нанял американских юристов, которые подали петицию об отмене ограничений. Информацию подтвердил «Интерфаксу» представитель «Реновы» Андрей Шторх.
Ранее Вексельберг из-за санкций ликвидировал итальянского энерготрейдера Eviva, контрольный пакет которого с 2007 года принадлежит «Ренове» Виктора Вексельберга.
Напомним, Минфин США сообщил о заморозке счетов Вексельберга на Кипре. До этого швейцарские банки заблокировали 1 миллиард франков бизнесмена, опасаясь санкций со стороны США.Бизнес
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