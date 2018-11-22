Вексельберг ликвидировал итальянского энерготрейдера из-за американских санкций

Итальянский энерготрейдер Eviva, контрольный пакет которого с 2007 года принадлежит «Ренове» Виктора Вексельберга, объявил о ликвидации из-за отсутствия финансирования.

Как передает РБК, это связано с американскими санкциями против Вексельберга и его компаний.

«Отсутствие поддержки со стороны финансовых учреждений из-за внешних событий ввергло компанию в финансовый кризис, вследствие чего она не может продолжать бизнес. А переговоры о реструктуризации с потенциальными инвесторами не были успешными», — говорится в сообщении Eviva.



В марте 2018 года представитель Eviva заявлял итальянским СМИ, что «Ренова» рассматривает компанию как свой стратегический актив в Италии и в последние годы инвестировала в нее более €290 млн, из которых €112 млн — только в 2017 году.

Ранее Минфин США сообщил о заморозке счетов Вексельберга на Кипре. До этого швейцарские банки заблокировали 1 миллиард франков бизнесмена, опасаясь санкций со стороны США.