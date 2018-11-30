Путин: «Порочная практика односторонних санкций «разрывает ткань» мировой экономики»

Президент России Владимир Путин заявил, что порочная практика односторонних санкций и недобросовестная конкуренция «разрывают ткань» мировой экономики, оказывая негативное влияние на международное сотрудничество.

«Нельзя не видеть, что недобросовестная конкуренция все чаще подменяет собой честный равноправный межгосударственный диалог. Распространятся порочная практика использования незаконных односторонних санкций, протекционистских мер в обход Устава ООН, правил ВТО и других общепризнанных норм права», — сказал он на встрече лидеров стран БРИКС на саммите G20.

По его словам, странам БРИКС «следует и далее вместе активно выступать в пользу формирования справедливой и полноправной системы международных отношений», пишет ТАСС.



Ранее сообщалось, что санкции США привели к «неожиданному подъему» экономики России.