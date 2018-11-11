В ЦИК сообщили о жалобах на подвоз избирателей на выборах в Хакасии

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что в ЦИК поступили жалобы на подвоз избирателей и нарушения запрета на агитацию в ходе второго тура выборов главы Хакасии.

«Есть жалобы с агитацией на участках, в „день тишины“ явные агитационные мероприятия проводились в СМИ» — рассказал Булаев.



Также в течение дня голосования поступают жалобы на подвоз избирателей. «Разбираемся, что это — подвоз или оказание содействия избирателям» — цитирует Булаева ТАСС.

Зампредседателя ЦИК уточнил, что все эти жалобы поступили в избирком Хакасии, они не находятся в компетенции ЦИК РФ. Обращения рассматривает республиканская комиссия и территориальные избиркомы.

Сегодня в Хакасии проходит второй тур выборов главы региона. В них принимает участие единственный кандидат — депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов, представляющий КПРФ. В досрочном голосовании участвовали 43,88% избирателей.