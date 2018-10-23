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На трассе Елабуга — Пермь в Удмуртии столкнулись четыре автомобиля

14:49, 23.10.2018
На трассе Елабуга — Пермь в Удмуртии столкнулись четыре автомобиля
Фото: pixabay.com

Авария с участием четырех автомобилей произошла на автодороге Елабуга — Пермь в Игринском районе Удмуртии.

Инцидент случился утром, 22 октября. По информации республиканской ГИБДД, водитель автомобиля «Лада Гранта» при обгоне в запрещенном месте не справился с управлением и столкнулся с попутным грузовиком КАМАЗ.

После отечественная легковушка отлетела на встречную полосу, где врезалась в «Ладу Ларгус», зацепив грузовик МАН с полуприцепом. В результате ДТП погибших нет, пострадали водитель и женщина-пассажир «Лады Ларгус».

Напомним, ранее в Ульяновской области грузовик с коньяком попал в аварию.

Происшествия Удмуртия
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