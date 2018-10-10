«Фондсервисбанк» получил дополнительные 6 млрд рублей на санацию

«Фондсервисбанк» получил дополнительные 6 млрд рублей на санацию. Общая сумма финансирования достигла 45 млрд рублей. Это следует из отчетности кредитной организации.

Как заявили в Банке России, «Фондсервисбанк» получил дополнительные средства «в соответствии с предусмотренным ранее планом участия условиями по оказанию финансовой помощи банку», передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что через «Фондсервисбанк» из космической промышленности были выведены миллиарды рублей. Напомним, в 2015 году «Фондсервисбанк», в котором «зависли» 47 млрд рублей «Роскосмоса», должен был получить кредитную поддержку в размере 66 млрд рублей.