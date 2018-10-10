Задержан подрядчик «Салават купере» по делу о хищении 102 млн рублей

Фото: tatar-inform.ru/ Завдят Камалов - справа

Под Казанью Следком задержал 50-летнего гендиректора и учредителя ООО «Барсэлитстрой+» Завдята Камалова. Как утверждают источники «Реального времени», его подозревают в мошенническом хищении 102 млн рублей по соцпрограммам.

По версии следствия, средства из бюджета были похищены с января 2017 года на строительстве 12-ти социальных объектов в нескольких районах Татарстана. В первую очередь — многоквартирных домов по программе социальной ипотеки. В их числе — казанский объект в ЖК «Салават купере».

Финансирование шло через Госжилфонд при президенте республики.

Как утверждает источник «Реального времени», исполнитель получил на выполнение полного объема работ свыше 400 млн рублей и сообщил заказчику о полном освоении средств, но документально подтвердить расходы на 102 млн рублей не смог.

Эпизод с хищением был вскрыт в ходе расследования уголовного дела о невыплате зарплаты работникам «Барсэлитстроя+», возбужденного Высокогорским межрайонным отделом Следкома по РТ.