Экс-начальник отдела БОП МВД Татарстана оспорил посадку

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Сегодня Верховный суд РТ рассмотрит вопрос о законности ареста 36-летнего экс-начальника отдела БОП МВД Татарстана Ильнара Залялова, подозреваемого в получении взяток на сумму не менее 500 тыс. рублей.

В СИЗО Залялова 29 августа по ходатайству Следкома отправил Советский райсуд Казани. Защита оспорила это решение.

Напомним, показания против экс-начальника отдела по борьбе с оргпреступностью дали двое фигурантов дела ОПС «Тукаевские» по событиям 2014 года. Сам он в суде настаивал на свей невиновности.