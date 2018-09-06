Михаил Скигин подал иск на банкротство «Юлмарта» из-за долга в $35 млн

Панамская компания Ledaro Investments S.A. 6 августа подала в Гражданский суд Мальты (Civil Court) иск о банкротстве Ulmart Holding Limited (UHL) — головной компании онлайн-ретейлера «Юлмарт».



Владелец Ledaro Михаил Скигин, который также является председателем совета директоров и основным владельцем «Петербургского нефтяного терминала», подтвердил РБК подачу иска.



Заявление подано в связи с тем, что UHL не вернула долг по кредиту в $35 млн, который получила от Ledaro в июне 2016 года.

Ранее сообщалось, что Сбербанк собирается подать иски о банкротстве головной компании «Юлмарт», а также двух других юридических лиц, подконтрольных интернет-магазину. Также на банкротство онлайн-ретейлера в конце 2016 года подавал миноритарий НАО «Юлмарт» Олег Морозов, который является другом одного из основных акционеров Дмитрия Костыгина.