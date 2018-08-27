Прокуратура Башкирии потребовала ужесточить наказание убившему конкурента замдиректора «Уфа-Лайна»

В Башкирии Октябрьский райсуд приговорил бывшего замдиректора ООО «Компания Уфа-Лайн» Альфреда Исламова к 10 годам колонии строгого режима за убийство конкурента. Прокуратура потребовала ужесточить наказание.

В суде установлено, что «Уфа-Лайн» занималась пассажирскими перевозками. С 2015 года местный предприниматель стал оформлять для компании мигрантов, желавших работать водителями маршруток. Однако в 2017 году он самостоятельно запустил автобусный маршрут, совпадающий с маршрутом своих партнеров, передает пресс-служба надзорного ведомства.

Замдиректора компании назначил предпринимателю встречу на парковке. Сев в его автомобиль, злоумышленник нанес жертве удар ножом в грудь, после чего покинул место происшествия.

Пострадавший скончался до прибытия скорой помощи.

Отмечается, что Исламов не признал вину в преступлении.