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Полиция установила личность устроившего стрельбу во Флориде

05:58, 27.08.2018

Стрельбу в баре Джексонвилля (США), где проходили соревнования по киберспорту, устроил 24-летний Дэвид Катц из Балтимора. Об этом сообщил шериф города Майкл Уильямс.

По его словам, в результате инцидента погибли три человека, включая самого стрелка, который покончил с собой. Еще 11 человек получили ранения, передает Reuters.

В посольстве России в США заявили, что выясняют есть ли среди пострадавших россияне.

Напомним, что накануне в городе Джексонвилл в американском штате Флорида произошла стрельба. Сообщалось о четырех погибших и 10 раненых.

Происшествия
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