Полиция установила личность устроившего стрельбу во Флориде
Стрельбу в баре Джексонвилля (США), где проходили соревнования по киберспорту, устроил 24-летний Дэвид Катц из Балтимора. Об этом сообщил шериф города Майкл Уильямс.
По его словам, в результате инцидента погибли три человека, включая самого стрелка, который покончил с собой. Еще 11 человек получили ранения, передает Reuters.
В посольстве России в США заявили, что выясняют есть ли среди пострадавших россияне.
Напомним, что накануне в городе Джексонвилл в американском штате Флорида произошла стрельба. Сообщалось о четырех погибших и 10 раненых.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым