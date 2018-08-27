Полиция установила личность устроившего стрельбу во Флориде

Стрельбу в баре Джексонвилля (США), где проходили соревнования по киберспорту, устроил 24-летний Дэвид Катц из Балтимора. Об этом сообщил шериф города Майкл Уильямс.

По его словам, в результате инцидента погибли три человека, включая самого стрелка, который покончил с собой. Еще 11 человек получили ранения, передает Reuters.

В посольстве России в США заявили, что выясняют есть ли среди пострадавших россияне.



Напомним, что накануне в городе Джексонвилл в американском штате Флорида произошла стрельба. Сообщалось о четырех погибших и 10 раненых.